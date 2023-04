Roter Schleim an Bäumen Warum klebt derzeit an manchen Bäumen rötlicher Schleim?

Verursacher dieser rosafarbenen bis blutroten Färbung ist die Rotbraune Fadenalge. Diese Organismen siedeln sich oft da an, wo die Borke feucht ist bzw. nährstoffhaltiger Pflanzensaft des Baumes nach außen tritt - etwa durch Verletzungen oder Risse in der Borke. Deshalb sieht es so aus, als würde ein rötlicher Schleim die Baumrinde überziehen. Je nach Art der Algen kann übrigens die Farbe dieses Phänomens variieren, von rot und braun bis grün ist eine breite Farbpalette möglich.

Warum tritt der rote Schleim an Bäumen vor allem im Frühjahr auf?

Sieht eklig aus, ist für einen intakten Baum aber kein Problem.

Im Frühjahr ist der Saftfluss in den Bäumen besonders stark: Wasser und Nährstoffe werden vom Boden durch Stamm und Äste bis in die Baumspitzen transportiert, damit der Baum austreiben, wachsen und blühen kann. Der Fachmann spricht von einem starken Saft-Druck im Baum im Frühjahr, der auch an Verletzungen oder durch Mikro-Risse in der ansonsten intakten Rinde nach außen dringen kann.