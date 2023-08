Pistazien gesund Sollte man geschlossene Pistazien besser nicht essen?

Sind Pistazien gesund?

"Pistazien bestehen zu über 50 Prozent aus Fett, haben aber tolles Fett in sich - und zwar viele ungesättigte Fettsäuren", erklärt Ernährungsexpertin Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. "Von diesen Fettsäuren sollten wir viele zu uns nehmen, weil sie das Herz und den Kreislauf stärken." Und auch, wenn die Pistazie botanisch nicht zu den Nüssen gehören, sind sie diesen von ihrer gesunden Zusammensetzung in Sachen Fett und Eiweiß sehr ähnlich, so Krehl: "Viel Fett, viel Eiweiß und viele Ballaststoffe führen dazu, dass eine Handvoll Pistazien auch einen ganz tollen Sättigungswert hat."

Wie viele Pistazien darf man am Tag essen?

Eine Handvoll Nüsse am Tag ist optimal für die Gesundheit. All diese Inhaltsstoffe bedeuten zugleich, dass Pistazien sehr viele Kalorien liefern, betont die Ernährungswissenschaftlerin: "Wenn dann abends zum Fernsehen die Pistaziendose geöffnet wird, muss man dann schon sehen, dass man nicht zu viel davon isst." Daniela Krehl rät, täglich in etwa eine Handvoll Nüsse, das sind rund 30g, zu essen: Am besten gemischt, also Mandeln, Pistazien, Walnüsse, Cashews oder Erdnüsse durcheinander. Und auch hier gilt: Einige davon gehören botanisch zwar nicht zu den Nüssen, ähneln ihnen aber in ihrer gesunden Zusammensetzung.

Sollte man geschlossene Pistazien lieber nicht essen?

"Eine reife Pistazie öffnet sich automatisch", erklärt Ernährungsexpertin Krehl. Stoßen wir also in unserer Nüsslein-Schale auf eine geschlossene Pistazie ist klar, dass sie noch nicht reif war. Das muss an sich noch nichts Schlimmes sein - allerdings sollte man beim Essen genau auf den Geschmack achten, rät Krehl: "Bei Pistazien haben wir ja auch häufig ein Problem mit der Schimmelbildung und deshalb gilt auch bei einer geschlossenen Pistazie: Sobald sie dunkle Flecken hat oder eigenartig schmeckt, ranzig oder so - besser spucken als schlucken."

Das gilt übrigens für die Nicht-Nuss Pistazie genauso wie auch für alle anderen (Nicht-)Nüsse, betont die Ernährungswissenschaftlerin. Grund dafür sind die sogenannten Aflatoxine, also Schimmelpilz-Gifte, die schädlich für die Gesundheit sind.