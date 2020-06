Erdnussbutter Rezept Selbermachen statt kaufen - ganz einfach

Erdnussbutter ist besser als ihr Ruf. Immerhin steckt sie voller ungesättigter Fettsäuren. Und, dass er so einfach selbstgemacht ist, macht den beliebten Aufstrich gleich noch sympathischer.

Zutaten Erdnussbutter

250 g Erdnüsse

1 Prise Salz

2-3 EL Sonnenblumenöl

2 EL Agavendicksaft

Rezept für Erdnussbutter

Zuerst müssen Sie die Erdnüsse einzeln schälen. Danach rösten Sie die Nüsse vorsichtig ohne Öl in einer Pfanne an. Anschließend abkühlen lassen und in einem Mixer zerkleinern.

Fügen Sie etwas Salz und Öl hinzu und süßen Sie die Creme je nach Geschmack mit Agavendicksaft. Creme gut vermischen und pürieren - bis sie diese typische, leicht buttrige Konsistenz, die man von gekaufter Erdnussbutter kennt, erreicht hat. Das geht mit nahezu jeder Küchenmaschine mit Häcksel-Einsatz. Wenn Sie es gerne etwas kerniger mögen, dann fügen Sie zu der gleichmäßigen Masse noch ein paar gehackte Erdnüsse hinzu. Zum Schluss Creme in Einweggläser füllen.

Wie lange ist selbst gemachte Erdnussbutter haltbar?

Kühl gelagert hält sich die frische Erdnussbutter ca. zwei Wochen.

