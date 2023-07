Schoko-Nusscreme selber machen Rezept für einen nussigen Schokoaufstrich

Sie schmeckt nicht nur sehr gut, sie ist auch gesünder als der Aufstrich aus dem Supermarkt: Wir verwenden Haselnüsse und nur so viel Zucker, wie wir wollen. Im Kühlschrank hält sich unsere Schoko-Nusscreme rund zwei Wochen.

Zutaten Schoko-Nusscreme

Schoko-Nusscreme Zubereitung

Nüsse kurz abkühlen lassen und die Schalen zwischen einem Küchenhandtuch abrubbeln. Den Zucker in einer Pfanne karamellisieren lassen. Die Haselnüsse zugeben und kurz im Karamell wenden. Danach die Nüsse in eine starke Küchenmaschine geben und so lange zerkleinern lassen, bis eine feine Paste entsteht. Das kann 5-10 Minuten dauern.