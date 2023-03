Osternest basteln Einfach selbst gemacht: Osterkörbchen aus Naturmaterialien

Osterkörbchen aus Naturmaterialien basteln - so geht's

Wenn Ihre alten Osternester so langsam in die Jahre gekommen sind - wir haben eine Idee für ein ziemlich stabiles und vor allem ziemlich schickes Osternestchen. Und bis auf die Baumscheibe haben Sie bestimmt das wenige Material, das Sie dazu brauchen, in Ihrem Keller und Garten Zuhause.