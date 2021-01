Butter durch Öl ersetzen Saftiger Schokoladenkuchen mit Öl

Zutaten für saftigen Schokokuchen mit Öl:

(für eine Springform mit 26 cm oder 28 cm Durchmesser) 60 g Kakaopulver 200 g Zucker 1 Beutel Vanillezucker (am besten mit echter Vanille) eine ordentliche Prise Salz 250 g Mehl 1 TL Natron 120 ml geschmacksneutrales Öl, das sich zum Backen eignet (Keimöl) 350 ml kochendes Wasser - oder heißer Kaffee, oder eine Mischung aus beidem 2 Eier

Wie wird Ölteig gemacht?

Kakao, Zucker, Vanillezucker Salz, Mehl und das Backpulver miteinander in einer Schüssel vermengen, in die Mitte eine Mulde drücken. Das kochende Wasser oder den heißen Kaffee mit dem Öl vermischen und langsam in die Mehlmulde gießen, dabei den Teig mit dem Handmixer oder Schneebesen verrühren. Dann die Eier einrühren.