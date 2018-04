Heuschnupfen Tipps So schlafen Sie trotz Heuschnupfen besser

Ja, es geht wieder los. Die meisten Menschen freuen sich über Frühling, Sonne und blühende Bäume - für etwa 16 Prozent der Deutschen fängt jetzt aber die ungemütliche Zeit der Allergie an - mit Taschentüchern in rauhen Mengen, Nasenspray und vielleicht sogar Atemnot. Die Pollenallergie - oder der harmlos klingende Heuschnupfen - beginnt mit den Frühblühern wie der Birke. Nach und nach steigen dann die verschiedenen anderen Bäume, Sträucher, Gräser und Getreidesorten ein.

Pollenallergie Tipps

Neben der Einnahme der richtigen Medikamente gibt es aber auch paar ganz praktische Tipps, um es sich als Allergiker während des akuten Pollenflugs leichter zu machen. Besonders nachts leiden Allergiker sehr und schlafen meist schlecht, weil sie nicht durch die Nase atmen können.

Der Deutsche Wetterdienst gibt den Pollenflug-Gefahrenindex heraus. Bei den Pollenflugvorhersagen weist Darsow darauf hin, dass es oft zu ungenauen Messungen kommen kann, etwa nach lokalem Regenfall. Aber sie bieten zumindest einen Anhaltspunkt, wann die problematischen Stoffe einem um die Nase wehen. In den Urlaub fahren. Es hilft vielen Allergikern, die eigene Urlaubszeit in die Zeiten des Pollenflugs zu legen und ans Meer oder ins Hochgebirge zu fahren - dort fliegen nicht so viele Pollen.

Das hält die Pollen zumindest einigermaßen ab. Bestimmte Lebensmittel meiden. Pollenallergiker entwickeln oft Kreuzallergien. Menschen, denen Baumpollen (Birke, Hasel) zu schaffen machen, können manchmal Äpfel, Kiwis, Nekatrine, Nüsse, Sellerie nicht so gut vertragen. Wer auf Ambrosia allergisch reagiert, hat ofgt auch Schwierigkeiten mit Bananen, Melonen, Tomaten und Gurken. Die Europäische Stiftung für Allergieforschung (ECARF) rät: "In vielen Fällen wird das gekochte Obst oder Gemüse vertragen, da die allergieauslösenden Eiweiße durch Erhitzen zerstört werden. Auch Schälen kann die Verträglichkeit erhöhen, das kritische Obst oder Gemüse zu schälen. Durch Kochen werden die allergieauslösenden Eiweiße auch zerstört."

Mit Heuschnupfen besser schlafen

Im Fell von Hunden und freilaufenden Katzen verfangen sich auch Pollen, die dann mit dem Vierbeiner in den Schlafbereich gelangen. Keine Feldblumen-Blumensträuße im Schlafzimmer. Hintergrund: Beifuß-Allergiker reagieren manchmal auch auf Korbblütler wie Sonnenblume oder Goldrute.

Prof. Ulf Darsow, Leitender Oberarzt an der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie, TU München

Zu allem Überfluss dauert der Pollenflug seit ein paar Jahren durch den Klimawandel immer länger. Prof. Ulf Darsow, Allergologe an der TU München, sagt, dass durch die mildere Witterung vor allem Gräser ihre Pollen über einen längeren Zeitraum verteilen. Untersuchungen beweisen, dass die Pollenbelastung insgesamt gestiegen ist.

"In Europa hat die Luftkonzentration von Pollen zahlreicher, teilweise stark allergen wirkender Pflanzenarten in den letzten 30 Jahren vor allem in städtischen Gebieten zugenommen." Conny Höflich, Umweltbundesamt

Höchste Zeit also, etwas gegen die juckenden Augen, das Niesen und den Husten zu tun.

Pollenflug 2018

Die Birken explodieren dieses Jahr: Sie haben 2018 ein Mastjahr, in dem sie besonders hohe Mengen an Blütenstaub produzieren. Eine Birke setzt mindestens 1 Millarde Pollen frei, ihr Blütenstaub fliegt mehrere hundert Kilometer weit. Eine Roggenähre verbreitet immerhin noch vier Millionen Pollen. Auch bei den Gräserpollen erwartet die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst in diesem Jahr höhere Konzentrationen als 2017.

Verschiedene Symptome - einmal testen

Vielen Menschen, die an Allergien leiden, wissen schon genau, wann "ihre Zeit" kommt. Aber da Symptome eines Heuschnupfen auch erst im Alter auftreten können, gibt ein Test beim Arzt schnell Auskunft, wer der Übeltäter ist. "Wir machen immer einen Blut-und einen Haut-Test, um sagen zu können, was eine Allergie auslöst", erklärt der Allergologe Darsow. "Der Hauttest allein, zeigt nur, dass der Patient sensibilisiert ist für einen Stoff." Wer also bei Birkenpollen "anschlägt", muss nicht unbedingt deswegen Niesen - sein Körper ist lediglich in "erhöhter Alarmbereitschaft". Erst die entsprechende Krankengeschichte führt dann zur Allergiediagnose.

Herausgekommen ist jetzt vielleicht, dass Birke und Haselpollen der Grund für die Gebrechen sind, empfiehlt der Allergologe Darsow, immer zweigleisig bei der Therapie zu fahren. "Sobald wie möglich damit anfangen, die Symptome zu behandeln. Und in der beschwerdefreien Zeit sollte eine Hyposensibilisierung gemacht werden." Dabei bekommt man die allergieauslösenden Stoffe regelmäßig und in steigender Dosierung gespritzt - das Immunsystem gewöhnt sich sozusagen allmählich daran.

Allergie-Medikamente rezeptfrei

Das Problem bei freiverkäuflichen Arzneimitteln ist, erklärt Darsow, dass sie zwar oft ganz gut wirken, aber nicht immer 100 Prozent auf die jeweiligen Symptome passen: "Eine verstopfte Nase muss ich anders behandeln, als eine laufenden Nase. Am Ende verpasst man die Chance, eine ausgewachsene Allergie zu verhindern."

Der Arzt kann mit den Allergietests die richtige Immuntherapie ermitteln - und verhindern, dass sich ein sogenanntes "Asthma bronchiale" entwickelt. "Die Hälfte aller Pollen-Allergiker neigt dazu", weiß der Allergie-Experte Darsow. Asthma äußert sich zunächst mit Husten, kann aber auch zu einem Engegefühl in der Brust und Atemnot führen.

Wovon der Allergologe nichts hält, sind Zink- oder Vitamin C-Präparate aus der Drogerie. "Eine Wirkung ist hier nicht nachgewiesen."

