Stabile Seitenlage So geht die Seitenlage

Ist der oder die Verletzte nicht bei Bewusstsein, atmet aber, sollten Sie ihn oder sie in die stabile Seitenlage bringen. Das Deutsche Rote Kreuz empfiehlt folgendes Vorgehen:

Kopf und Mund sollten den tiefsten Punkt bilden.

Der Mund sollte in der stabilen Seitenlage den tiefsten Punkt des Körpers bilden, da so möglicherweise Erbrochenes ablaufen und nicht in die Atemwege gelangen kann. Falls verfügbar sollten Sie zudem die verletzte Person mit einer Rettungsdecke abdecken, die gegen Auskühlung bzw. Überhitzung schützt.

Bleiben Sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bei der Person und kontrollieren Sie regelmäßig die Atmung.