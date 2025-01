Meerrettich Hilft Meerrettich bei Erkältung?

Scharf und leicht süßlich: Meerrettich ist für seinen intensiven Geschmack bekannt. Aber die Wurzel ist nicht nur in der Küche vielseitig einsetzbar, sondern bietet auch zahlreiche gesundheitliche Vorteile, wie Katharina Holthausen von der Verbraucherzentrale Bayern im Interview mit BAYERN 1 verrät.

Meerreettich, auch Kren genannt, wird bei uns schon seit Jahrhunderten angebaut und genutzt. Urspünglich stammt die Wurzel aus Südosteuropa und Westasien und wurde bereits im alten Griechenland als Heilpflanze genutzt. Seit dem 12. Jahrhundert ist der Meerrettich in der Naturheilkunde im Einsatz. 2021 wurde der Kreuzblütler sogar zur Heilpflanze des Jahres gewählt.

Hilft Meerrettich bei Erkältung?

Meerrettich ist gesund, das versichert Katharina Holthausen von der Verbraucherzentrale Bayern. Die ätherischen Öle im Meerrettich, allen voran die Senfölglycoside, stärken das Immunsystem und helfen, Schleim bei Erkältungen zu lösen. Darüber hinaus wirkt Meerrettich antiviral, antibakteriell und entzündungshemmend und kann bei Atemwegs- oder Harnwegsinfekten unterstützend wirken.



Reich an Vitamin C, B-Vitaminen und wichtigen Mineralstoffen, ist Meerrettich zudem eine wertvolle Quelle für Flavonoide, weiß die Expertin. Diese sekundären Pflanzenstoffe können die Abwehrkräfte des Körpers stärken und so zur allgemeinen Gesundheit beitragen.