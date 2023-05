Umweltplakette Frankreich Urlaub in Frankreich: Wo brauche ich eine Plakette für mein Auto?

Crit’Air – wo braucht man in Frankreich die Plakette?

Das lässt sich nicht für alle Regionen pauschal beantworten – es gibt die 'Zone à Faibles Émissions mobilité', diese bestehen permanent. Diese Umweltzonen gibt es in Paris, Marseille, Montpellier, Reims, Rouen, Straßburg und Toulouse Pkws betreffend. Für Lkws kommen Grenoble, Lyon, Nizza und Saint-Étienne hinzu. Weitere Städte planen weitere Zonen. Neben den festen Umweltzonen gibt es auch Zonen, die bei Überschreitung einer bestimmten Schadstoffkonzentration in der Luft zeitweise ausgewiesen werden. Heißt: "Bei hoher Luftverschmutzung können in jeder Region zusätzliche Zufahrtsbeschränkungen erlassen werden", so der ADAC. Sowohl für die dauerhaften, als auch für die temporären Umweltzonen sind Umweltplaketten nötig. Genau hinsehen sollte man auch bei der Plakettennummer – nicht mit jeder Nummer, darf jede Zone befahren werden. Daher rät der ADAC: Frankreichreisende sollten sich unmittelbar vor Reiseantritt unbedingt über die aktuell geltende Lage in der betreffenden Reiseregion informieren und nach Möglichkeit rechtzeitig eine Crit’Air-Plakette erwerben.