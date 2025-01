Küche aufräumen Diese 10 Dinge können Sie sofort aus Ihrer Küche verbannen

Fühlt es sich nicht so an, als ob in der Küche immer zu wenig Platz ist? Welche Gegenstände Sie sofort aus Ihrer Küche verbannen können, lesen Sie hier. Außerdem haben wir Organisations-Tipps für Sie, die Ihre Küche viel ordentlicher aussehen lassen.

Küche organisieren

Was macht eine ordentliche Küche aus? Zuerst: Jedes Ding hat seinen Ort, also zum Beispiel: Häufig benötigte Küchenhelfer wie Kochlöffel, Sparschäler, Pfannenwender oder Schaumlöffel haben einen eigenen Platz und sind jederzeit greifbar, hängen zum Beispiel an der Wand an einer Reling oder stehen in einem Gefäß.

Die Arbeitsflächen sind in einer ordentlichen Küche weitestgehend frei, denn wer die Arbeitsflächen in seiner Küche frei hält, hat doppelt etwas davon: Mehr Platz zum Arbeiten und einen ordentlichen Eindruck.

Ihre Küche wird aufgeräumter sein und auch ein sauberer Ort, denn zwei der Dinge, die in die Verbannung gehen, sind wahre Keimschleudern. Hier sind unsere Empfehlungen:

1. Alles doppelte und kaputte

Haben Sie auch noch die stumpfe eine Küchenschere in der Schublade oder den rostigen Flaschenöffner – nur für den Fall der Fälle, falls die erste Garnitur kaputt geht oder verschwindet? Trennen Sie sich leichten Herzens davon. Doppelte Dinge, die noch brauchbar sind, könnten Sie verschenken.

2. Zerfurchte Schneidebretter

Hier kommt die erste potentielle Keimschleuder: Plastikschneidebretter, die schon lange in Gebrauch sind und schwer zerfurcht. In den tiefen Rillen können sich wunderbar Keime festsetzen. Sortieren Sie die einfach aus.

Holz-Schneidebretter mit Schneiderillen können Sie dagegen wieder frisch machen – das macht sogar richtig Spaß. Ordentlich abschleifen und dann einölen.

3. Alte Gewürze

Die sehr spezielle, exotische Gewürzmischung steht schon so lange im Gewürzregal, dass Sie sich noch nicht mal mehr an das Jahr erinnern, in dem Sie sie geschenkt bekamen? Bitte entsorgen und gleich alle anderen alten Gewürze mit, die nicht mehr gut riechen und ihe Würzkraft verloren haben. Lesen Sie dazu auch: Wie lange kann ich abgelaufene Gewürze noch verwenden?

Übrigens: Einheitliche, schön beschriftete Gewürzgläser mit Schraubverschluss vermitteln Ordnung. Das muss nicht teuer sein, denn auch Senf- oder Saure-Gurken-Gläser in Zweitverwertung, die alle mit denselben Etiketten beschriftet sind, erwecken den Eindruck von guter Organisation.

Offene Gewürztütchen mit Klemme dagegen sehen nicht nur chaotisch aus, die Gewürze verlieren auch schnell das Aroma.

4. Trockentücher mit Flecken oder Löchern

Geschirrtücher mit Löchern und unansehnlichen Flecken, die jede noch so heiße Wäsche überstehen, wandern am besten in das Fach mit den Putztüchern.

5. Pfannen mit zerkratzter Beschichtung

Wenn die Antihaftbeschichtung Kratzer hat, bleibt beim Braten alles kleben. Ist es eine teure Pfanne, können Sie nachsehen, ob der Hersteller eine Neubeschichtung anbietet. Lesen Sie dazu auch: Teflon-Pfanne – wie gefährlich sind Kratzer in der Pfannenbeschichtung?

6. Aufbewahrungsdosen ohne Deckel

Alle Plastikbehälter ohne Deckel wegwerfen. Und auch die alten Eiscremeverpackungen, denn die sind ganz sicher nichts für die Aufbewahrung von Essensresten. Und schon ist mehr Platz im Boxen-Fach. Bei Neuanschaffungen: Stapelbare Boxen kaufen.

7. Überflüssige Messer

Haben Sie auch viel zu viele Küchenmesser und doch eigentlich kein richtig gutes und scharfes? Mustern Sie die schlechten Messer aus und kaufen Sie sich, vielleicht nach und nach, richtig gute Messer. Unser BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrmann hat Tipps, welche Messer man zum Kochen wirklich braucht: Küchenmesser – nur diese fünf Messer brauchen Sie in Ihrer Küche.

8. Küchenschwamm

Werfen Sie den Spülschwamm weg und zwar für immer. Nutzen Sie stattdessen Spülbürsten oder Schwämme aus Silikon. Denn Ihr Spülschwamm ist eine wahre Wellness-Oase für alle Küchenkeime, lesen Sie dazu: Spülschwamm waschen – Wo sind die meisten Bakterien im Haushalt?

9. Trinkgläser

Da steht das ausgewaschene Senfglas neben dem Limoglas der Fastfood-Kette im Küchenregal? Auch einheitliche Trinkgläser machen einen wesentlich aufgeräumteren Eindruck im Küchenschrank oder natürlich noch deutlicher im offenen Küchenregal.

10. Offene Packungen mit Lebensmitteln

Die offene Packung Reis, Nudeln oder Mehl ist nur mit Clip oder Gummiband verschlossen? Viele Lebensmittel halten einfach länger, wenn sie luftdicht und mottensicher verstaut sind in Vorratsdosen. Lesen Sie dazu auch: Diese 12 Lebensmittel leben länger in Vorratsbehältern.

Und es ist auch ein toller Ordnungseffekt: Im Regal stehen dann die schön beschrifteten, einheitlichen Vorratsdosen, am besten aus Glas.

Welchen Ordnungstrick haben Sie in Ihrer Küche? Verraten Sie uns Ihre Tricks doch gerne in den Kommentaren. Hat Ihnen der Artikel weitergeholfen? Dann lassen Sie uns doch eine gute Sternchenbewertung da, danke schön.