Kühlschrank richtig einräumen Lebensmittel richtig lagern und Strom sparen

Milchtüten in die Kühlschranktür, Gemüse in die untere Schublade und Eier nach oben – ganz automatisch verräumen wir nach dem Einkaufen unsere Lebenmittel im Kühlschrank. Aber ist das auch stromsparend und sind die Lebensmittel so gut gelagert? Doch es gibt echt praktische Tipps, auf welche Temperatur das Gerät am besten eingestellt werden soll und welche Lebensmittel im Kühlschrank wo gelagert werden, um Strom zu sparen un ddie Lebensmittel lange frisch zu halten.