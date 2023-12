Klöpfelnächte Adventskalender Türchen 14: Ein Brauch mit Schwips - echt oder echt erfunden?

"Im südlichen Bayern, wie im Oberland, und auch im benachbarten Österreich und in der Schweiz werden im Dezember die 'Klöpfelnächte' gefeiert. Und zwar an den letzten drei Donnerstagen vor Weihnachten. Sie symbolisieren die Herberg-Suche – angelehnt an Josef und Maria vor der Geburt Jesu. Sie haben ja auch eine Unterkunft gesucht, bevor sie im Stall gelandet sind. Manchmal wird bei den 'Klöpfelnächten' noch ein Gedicht an der Haustür vorgetragen, aber im Wesentlichen geht es darum: Klingeln, reingelassen werden und mit den Hausherrinnen und Hausherren was gutes trinken. Wohl bekomms… sagt man. Echt jetzt? Oder ist es echt erfunden?"