Caganer Adventskalendertürchen 7: Hosen runter in der Weihnachtskrippe?

"Heute schauen wir nach Spanien. Und wenn Sie zur Weihnachtszeit dort sein sollten, dann schauen Sie mal ganz genau in die Weihnachtskrippen hinein. Denn besonders in Katalonien trifft man oft auf diese Figur: Ein Männchen mit heruntergelassener Hose und blankem Hintern, das sich gerade erleichtert! Was zunächst befremdlich wirkt, gilt vielerorts als Glücksbringer. Der Caganer düngt den Boden und sorgt für Fruchtbarkeit. Der Name leitet sich vom lateinischen 'cacare' ab, dessen Bedeutung sich wohl leicht erraten lässt… Sagt man. Echt jetzt? Oder ist es echt erfunden?"