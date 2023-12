Mit den Rollschuhen zur Kirche Adventskalendertürchen 10: In Caracas rollt man an Heiligabend zur Messe

"Wer bei uns an Heiligabend in die Kirche geht, der zieht sich in der Regel festlich oder feierlich an. In der Stadt Caracas in Venezuela ziehen sich die Menschen aber keinen schicken Mantel an, sondern schlüpfen in Rollschuhe und fahren so an Heiligabend zur Kirche. Der Ursprung dieser Tradition ist nicht bekannt, aber die Stadt wird mittlerweile sogar extra für Autos gesperrt, damit alle Rollschuhfahrerinnen und Rollschuhfahrer unversehrt ankommen… sagt man. Echt jetzt?! Oder ist es echt erfunden?"