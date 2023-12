Nikolaus kommt ins Stadion Adventskalendertürchen 5: Kommt Papa Noel wirklich mit dem Hubschrauber?

"Heute, am 5. Dezember kommt ja bei vielen von uns der Nikolaus und bringt den Kindern Kleinigkeiten. Bei einigen kommt er auch am 6. Dezember. Hat ja auch viel zu tun. Mal klopft er höchst persönlich an der Haustür, mal füllt er auch einfach still und heimlich die Stiefel, die extra draußen hingestellt worden sind. So ist das bei uns. In den USA, das kennen Sie aus vielen Filmen, da kommt der Weihnachtsmann mit dem Schlitten bis zum Schornstein und kommt über den Kamin rein ins Haus. Und in Brasilien – da gibt es was ganz Abgefahrenes: Es versammeln sich Zigtausende Menschen im weltberühmten Fußballstadion 'Maracana' in Rio de Janeiro, und dann landet Papa Noel - das ist die brasilianische Antwort auf den Nikolaus - mit dem Helikopter auf dem Spielfeld und läutet so die Weihnachtszeit ein…. Sagt man. Echt jetzt? Oder ist es echt erfunden?"