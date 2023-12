Strohziege Gävlebocken Schweden Adventskalendertürchen 9: In Schweden gibt es die bestbehütete Strohziege

"Wir blicken heute nach Schweden. Dort ist man nämlich jedes Jahr stolz auf die vermutlich berühmteste Stroh-Ziege der Welt. In Gävle wird sie seit 1966 immer zur Weihnachtszeit aufgestellt und ist ganze 13 Meter hoch. Die so genannte «Gävlebocken» ist DAS Weihnachtssymbol in Skandinavien. Ihre Ursprünge gehen auf die Verknüpfung des Wikinger-Gottes Thor mit der Christus-Krippe zurück. Unglücklicherweise passiert es immer wieder, dass die Stroh-Ziege angezündet wird. Offenbar zieht sie nicht nur Weihnachtsfans in den Bann, sondern auch Zündler. Mittlerweile wird sie deswegen von Sicherheitskräften bewacht, wodurch sie vielleicht sogar mit die bestbeschützte Ziege der Welt ist… sagt man. Echt jetzt? Oder ist es echt erfunden?"