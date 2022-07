Kirschkuchen Rezept für saftigen Kirschkuchen mit Rührteig

Kirschkuchen Zutaten

Den Ofen auf 170 Grad Umluft vorheizen. Die Butter mit Zucker, Vanillezucker und Salz schaumig rühren, dann die Eier und die Milch nach und nach dazugeben und ebenfalls verrühren. Das Mehl mit der Stärke und dem Backpulver vermischen und in den Teig rühren. Die abgetropften Kirschen (weiter unten kommt noch ein guter Trick, damit nicht alle Kirschen auf den Boden der Form sinken) unterheben. In die gefettete Gugelhupfform geben und für etwa 50 Minuten backen.

Trick damit sich die Kirschen schön im Teig verteilen

Damit nicht alle Kirschen nach unten sinken (und dann beim Napfkuchen alle nur oben zusammenkleben) empfehlen wir den Mehltrick: Die abgetropften Kirschen in Mehl wenden und erst dann in den Teig geben. So verteilen sie sich besser.