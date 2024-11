Kartoffelmilch Was ist eigentlich Kartoffelmilch?

Diese Pflanzenmilch aus Kartoffeln gibt es derzeit nur von einem Anbieter aus Schweden auf dem Markt, Veg of Lund, der seine Kartoffelmilch unter dem Markennamen "DUG" vertreibt und sich das Verfahren für die Milch hat patentieren lassen. Ob es weitere Anbieter von Pflanzenmilch mit Kartoffeln geben wird, ist ungewiss. Der neue Pflanzendrink ist gluten- und nussfrei, so der Hersteller, könnte also eine Option für Allergikerinnen und Allergiker und Zöliakie-Betroffene sein.

Pflanzenmilch aus Kartoffeln

Kartoffelmilch Preis

Ist Kartoffelmilch ökologisch

Das Marketing der neuen Pflanzenmilch zielt besonders auf die Nachhaltigkeit ihres Produkts ab. Doch was ist dran? Daniela Krehl sagt: "Laut Hersteller-Aussage sei es doppelt so effizient, Kartoffeln anzubauen als Hafer, weil Kartoffeln mehr Ertrag pro Fläche liefern. Das ist allerdings ein sehr einseitiger Vergleich, denn die tatsächliche Klimabilanz hängt mitunter stark davon ab, wo die Hauptzutat herkommt, wie viele andere Zutaten enthalten sind und wie stark und vor allem wo das Produkt prozessiert wird."

Kartoffelmilch oder Hafermilch?

