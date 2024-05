Milch einfrieren Geht das?

Natürlich hält Milch heutzutage sehr lange. Trotzdem gibt es die Situation, in der es praktisch wäre, Milch einzufrieren. Und das geht tatsächlich. Sie sollten dabei möglichst ein paar Kleinigkeiten beachten.

Milch dehnt sich aus

Achten Sie auf das Gefäß, in dem die Milch sich befindet. Glasflaschen sind keine gute Idee, denn auch Milch dehnt sich aus, wenn sie gefriert und die Flasche würde wahrscheinlich springen. Die Milch aus der Glasflasche lieber zum Beispiel in einen Kunststoffbehälter umfüllen. Tetrapacks können Sie direkt einfrieren, der Behälter ist flexibel genug. H-Milch ist fast immer mehrere Monate haltbar, da lohnt sich einfrieren nur, wenn es sich um eine angebrochene Packung handelt. Dann kann auch das sinnvoll sein und ist problemlos möglich.

Milch portionieren

Ein Tipp von ökotest.de: Sie können die Milch natürlich portionsweise einfrieren, wenn Sie nur ab und zu ein wenig zum Kochen benötigen. Dafür bietet sich der Eiswürfelbehälter an. Nützlich ist es auch, wenn Sie Ihre eingefrorene Milch mit dem Datum kennzeichnen. Eingefrorene Milch ist drei bis vier Monate haltbar. Wenn Sie Milch einfrieren möchten, dann möglichst bald nach Öffnung der Flasche oder des Tetrapaks.

Gefrorene Milch auftauen

Lassen Sie die Milch langsam auftauen, am besten über Nacht im Kühlschrank. Vor dem Gebrauch sollten Sie die Milch ordentlich schütteln, damit sich die Fette und Eiweißmoleküle wieder verbinden. Und jetzt die Milch möglichst bald verbrauchen.

In unserem Besser Leben Podcast hören Sie, welche Milch am gesündesten ist. Unseren Nachhaltigkeits-Podcast können Sie in der ARD Audiothek kostenlos downloaden und abonnieren: