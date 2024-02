Was ist Barista Milch? So unterscheidet sich Barista von normaler Milch

Sie steht überall in den Supermarktregalen: die Barista Milch. Doch was ist Barista Milch eigentlich? Und brauche ich sie wirklich für meinen Cappuccino oder Latte macchiato? Wir haben bei einer Expertin nachgefragt. PLUS: Die besten Tipps für Milchschaum.