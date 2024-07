Jodmangel Warum uns Jodsalz gut tun kann

Jod wofür

Jodmangel erkennen

Salz jodiert oder nicht

Tipps für eine ausreichende Jodversorgung

Wann Jodtabletten

Warum ist Deutschland Jodmangelgebiet

Nach Aufklärungskampagnen und dem verstärkten Einsatz von jodiertem Speisesalz auch in Bäckereien, Metzgereien und in der Lebensmittelindustrie und dem Jodzusatz in Futtermitteln hatte sich die Jodversorgung in Deutschland Mitte der 1980er-Jahre deutlich verbessert. Bis Anfang der 2000er-Jahre galt die Jodversorgung in Deutschland als in weiten Teilen gesichert. Doch das hat sich seitdem verschlechtert: "Derzeitig kann eine adäquate Aufnahme nur erreicht werden, wenn etwa 40 Prozent aller Lebensmittel mit Jodsalz hergestellt wären. Der Anteil der handwerklich und industriell hergestellten Lebensmittel, die derzeitig mit Jodsalz hergestellt werden, liegt aber nur bei etwa 30 Prozent", so das Bundesinstitut für Risikobewertung. Jodsalz bei der Lebensmittelherstellung zu verwenden ist freiwillig, es besteht dazu in Deutschland keine Vorschrift.