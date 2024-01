Gewürzmühlen Tipps zum Mahlwerk, zur Reinigung und was Sie unbedingt vermeiden sollten

Worauf sollte man beim Kauf einer Gewürzmühle achten?

"Bei einer Gewürzmühle ist das allererste Kriterium tatsächlich das Mahlwerk. Das ist das A und O", sagt Ingrid Pummer. Zu den NoGos für die Gewürzexpertin zählen die sogenannten Kunststoffmahlwerke, die sind oftmals in Wegwerf-Gewürzmühlen oder ganz preisgünstigen Mühlen verbaut. Sie nutzen sich sehr schnell ab und auch der Mahlgrad lässt sich nicht einstellen – da gibt es meistens nur die Option der mittelgroben Mahlgradvariante. "Mein absoluter Favorit ist tatsächlich ein Keramik-Mahlwerk", so Ingrid Pummer. Es ist langlebig, verändert nicht den Geschmack der Gewürze und hat gegenüber einem Edelstahl- oder einem anderen Metallmahlwerk den Vorteil, dass es sich nicht erwärmt. Denn wenn die Gewürzmühle häufig in Gebrauch ist, kann sich Metall erwärmen und das wiederum tut den Gewürzen gar nicht gut. Das könnte nämlich vorzeitig ätherische Öle freisetzen, die man eigentlich erst in der Speise haben möchte.