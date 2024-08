Jimmy Fallon hört BAYERN 1 US-Moderator ist BAYERN 1 Fan

Während seines Urlaubs machte US-Moderator Jimmy Fallon auch Halt in Oberbayern. Bei einem Spaziergang verlief er sich. Stand sogar kurz an der Autobahn und versuchte als Anhalter mitgenommen zu werden. Das funktionierte jedoch nicht. Fallon lief also weiter und fand sich dann in einer Auto-Werkstatt wieder. Die dort arbeitenden Männer erklärten ihm hilfsbereit den etwas komplizierten Rückweg, bis einer der beiden ihn erkannte. Das war Leon. Weil Leon aber noch keinen Führerschein hat, bot seine Mutter spontan an, den Star-Moderator aus Amerika zu seinem Hotel zurückzufahren.

Jimmy Fallon wird zum BAYERN 1 Fan

Nach der Fahrt bedankte sich Jimmy Fallon bei den beiden und lud sie zur "Tonight Show" nach New York ein. Wie Leon und seine Mutter den Superstar erlebt haben und ob sie ihn in New York in seiner Show besuchen werden, das hören Sie am Montagmorgen, bei Marcus Fahn in der Morningshow.