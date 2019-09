Kaffeekapseln im Umwelt-Test Wie umweltfreundlich sind Kaffee-Kapseln?

Kaffeekonsum in Deutschland

Die Deutschen trinken leidenschaftlich gerne Kaffee. Pro Kopf – durchschnittlich – täglich gut 0,4 Liter. Mit 6,4 Kilo Kaffee pro Jahr, verbrauchen wir sogar mehr als der Durchschnittsitaliener (5,4 kg).

Während früher der Kaffee ausschließlich aus der Kanne kam, werden vor allem in den Firmen aber auch in immer mehr Haushalten Einzelportionen beim Kaffeebrühen verwendet. Entweder in Zellstoff-Pads, Kunststoff- oder Aluminium-Kapseln. Dennoch lag der Marktanteil für 2016 in Deutschland nur bei insgesamt 14 Prozent (Dt. Kaffeeverband) für Kapseln und Pads zusammen.

Die Hersteller selbst geben an, dass pro Minute – weltweit – etwa 12.300 Tassen Alu-Kapsel-Kaffee getrunken – pro Minute wohlgemerkt. Und das Geschäft boomt. Auch wenn Kaffeekapseln nur 5,6 Prozent des Marktanteils ausmachen, beanspruchen sie dennoch rund 15 Prozent des Kaffee-Gesamtumsatzes in Deutschland (2016).

Auch der vergleichsweise hohe Preis schreckt die Kaffeetrinker nicht ab. Wer die Marken kauft – wie zum Beispiel „Nespresso“ – zahlt zwischen 38 Cent und mehr für eine Alu-Kapsel ( je nach Sorte). Da in der Regel etwa 6 Gramm in einer Kapsel sind, kostet ein Kilo Kaffee auch mal schnell über 60 Euro. Selbst wenn man kostengünstigere Pads aus dem Discounter verwendet, kostet ein Kilo Kaffee gut 13 Euro, also weit über dem derzeitigen Marktpreis.

Sind Kapseln ein Wertstoff oder ein Müllproblem?

Ob Café-to-go-Becher, Plastikmüll oder Kaffeekapseln aus Aluminium, viele Verbraucher sind in den letzten Jahren sensibler geworden, was Müll angeht. Das macht auch den großen Playern wie Nespresso zu schaffen. Der Absatz stieg zuletzt nicht mehr ganz so heftig wie in den Jahren zuvor.

Marktführer Nespresso hat deshalb reagiert und 2017 eine großangelegte Studie vorgestellt, die in einem Ökobilanzvergleich die Umweltverträglichkeit des Kaffees vom Kaffeeanbau über die Zubereitung bis hin zum Abfall von Kapsel-, Filter- und Vollautomatenkaffee vergleichen soll. Das Forschungsinstitut Quantis (hat auch Ökobilanzen für BOSS oder die UEFA erstellt) kommt dabei – nicht ganz überraschend – zu dem Ergebnis, dass Kapselkaffee ökologisch mit den anderen Zubereitungsarten mithalten kann, wenn nicht sogar besser ist. Der TÜV Rheinland hat zumindest bestätigt, dass die aufgestellten Berechnungen richtig und ordnungsgemäß sind. Mehr aber auch nicht.

Ökobilanz von Kaffeekapseln

Ökobilanzen sind immer relativ und es kommt darauf an, welche Aspekte und Kriterien berücksichtigt wurden und welche – auch oft aus Kostengründen oder Problemen bei der Vergleichbarkeit – weggelassen wurden. Nespresso hat auch nicht die gesamte Studie veröffentlicht, sondern nur eine Zusammenfassung. Aus Wettbewerbsgründen, wie es heißt. Grundlage des Vergleichs ist, dass zweimal täglich jeweils drei Tassen Kaffee gebrüht werden. Neben dem Kaffeeanbau und dem Energieverbrauch der Maschinen, ist natürlich auch das Recycling positiv berücksichtigt. Achim Drewes, Sprecher von Nestlé: „Wir nehmen die aktuelle Diskussion mit Sorge zur Kenntnis, weil da auch ein großes Missverständnis dahintersteht. Aus unserer Sicht sind Kaffeekapseln nämlich kein Abfall, sondern sie sind ein Wertstoff.“

Das Problem: Auch Nestlé kann nicht wissen, wie viele ihrer verkauften Kapseln tatsächlich wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden. Das ist aber ein ganz entscheidender Faktor. Die allgemeine Aussagekraft einer solchen Vergleichsstudie ist also begrenzt. Tatsächlich ist Aluminium gut recycelbar. Für Alt-Aluminium reduziert sich der Energieeinsatz bei der Produktion um 90 bis 95 Prozent. 5 bis 10 Prozent des ursprünglichen Energieeinsatzes bleiben also und würden so auch die Umweltbilanz von Kaffeekapseln verbessern. ABER: Wie hoch die Rückgabequote auch sein mag, die Produktion der Kaffee-Kapseln ist immer auch auf Neu-Aluminium angewiesen. Daraus sind nicht nur die Verschlussfolien, ein geringer Teil davon ist selbst für Alu-Recyclingprodukte nötig. Wirklich nachhaltig ist das natürlich nicht.

Alu-Kapseln verbrauchen in der Herstellung sehr viel Energie.

Und auch ohne Ökobilanz zeigt sich in Puncto Verhältnismäßigkeit ein Problem: Die etwa sechs Gramm Kaffee, werden nämlich von etwa 4-5 Gramm Kapsel plus Umverpackung umhüllt.

Das Alu-Problem: Die Herstellung von Aluminium ist alles andere als umweltfreundlich. So beansprucht die Gewinnung von etwa 1 Kilogramm Aluminium aus Bauxit, ein enormes Maß an Energie. Der Stromverbrauch liegt bei gut 14 Kilowattstunden, allein dafür werden 8 Kilogramm Kohlendioxid frei.

Aus einem Kilogramm lassen sich wiederum etwa 1.000 Alukapseln formen. Klingt viel. Rechnet man aber aus, dass derzeit pro Jahr – geschätzt – etwa acht Milliarden Kapseln verkauft werden, braucht es dafür mindestens 8 Millionen Kilo Aluminium. Kaffeetrinker verursachen also mit Kapselmaschinen jede Minute!!!! mehr als 15 Kilogramm Aluminium-Abfall.

Dass bei der Aluminium-Produktion Bauxit abgebaut, Regenwald abgeholzt, Landschaften zerstört und giftiger Rotschlamm entsteht, ist dabei noch nicht einmal berücksichtigt.

Gelbe Tonne oder Kapselpfand

Markenführer „Nespresso“ preist die Vorteile des Materials Aluminium. Aluminium ist geschmacksneutral und hält dem hohen Brühdruck, mit bis zu 19 bar, sicher stand. Nestlé hat seine Kapseln in Deutschland außerdem für das Duale System lizenzieren lassen, d.h. die gebrauchten Kapseln sollen in den gelben Sack oder die gelbe Tonne, um dann dem Recycling zugeführt zu werden. Um den Müll anständig zu trennen, müssten die Kapseln eigentlich (rest-) entleeren, um dem Material bessere Chancen zu geben, wiederverwertet zu werden. Dazu nutzen einige Kunden den „Outpresso“, eine Art Zange, in die man die Kapsel legt und die beim Zusammenkneifen das Kaffeepulver herausdrückt. Doch in der Realität werden das nur die Wenigsten machen. Und , wie bereits erwähnt, gibt es keine verlässlichen Zahlen, wie hoch die Recyclingquote von Aluminiumkapseln überhaupt ist. Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe (DUh) bemängelt: „Wenn man die [Kapseln] nun in den Gelben Sack schmeißt, ist ja das Problem nicht beseitigt. Das Hauptproblem, der große Ressourcenverbrauch bei der Herstellung der Kapseln, kann man im Recycling bei Weitem nicht ausgleichen.“

Immer wieder wird auch eine Art Pfandsystem für Kaffeekapseln diskutiert, die allerdings von Nestlé, mit Verweis auf das Duale System, eher abgelehnt wird. Sprecher Achim Drewes: „Allein um logistischen Aufwand zu vermeiden, wäre es sinnvoller das bestehende System zu nutzen, als ein separates System zu schaffen.“. Hier geben ihm sogar Umweltschützer und auch das Umweltbundesamt (UBA) recht. Die Deutsche Umwelthilfe möchte lieber eine Art Kapsel-Sonderabgabe auf Aluminium-Kapseln einführen, was sich aber derzeit nicht durchsetzen lässt.

Alternativen auf dem Markt

In Deutschland sind mehr als 30 Kaffee-Kapseln im Handel erhältlich, die teils auch in Nespresso-Maschinen passen. Kaffeeröstern wie Dallmayr, Darboven oder Jacobs sowie die Discounter Aldi und Lidl verkaufen diese Kapseln. Es gibt mittlerweile sogar wiederbefüllbare Mehrwegkapseln.

Einer der größten Konkurrenten von Nespresso auf dem deutschen Kapselmarkt ist der Anbieter Tchibo. Tchibos Systemkapseln QBO sind aus Plastik, sagt Arndt Liedtke: „Diese Kapseln sind sehr klein. Sehr kompakt. Mit weniger Material. Sie bestehen ausschließlich aus recycelfähigem Prolypropylen-Kunststoff. Sie enthalten kein Aluminium und sind sortenrein über den Gelben Sack ins Recycling zu überführen.“ Hört sich gut an, aber auch hier ist die optimale Recyclingquote fragwürdig, findet Mirko Kaiser vom Magazin „Ökotest“: „Allerdings ist immer wieder die Frage, landen diese Kapseln tatsächlich in der Gelben Tonne, d.h. werden sie dem Recycling zugeführt oder landen sie im Restmüll, dann werden sie sowieso verbrannt.“

Es gibt auch Alternativen: Zum Beispiel die von dem früheren Nespresso-Chef Jean-Paul Gaillard und seiner „Ethical Coffee Company“ schon seit einigen Jahren in Frankreich und der Schweiz über die Casino-Supermarktkette vertriebenen Kaffeekapseln. Die bestehen nicht aus Aluminium, sondern aus Zellulosefasern, die man wasserfest gemacht hat. Gebrauchte Kapsel können angeblich bedenkenlos auf den Kompost geworfen werden und innerhalb von sechs Monaten zersetzten sich die Kapsel vollständig.

Entsorgungsvorteil bei Pads und Filter:

Kaffee mit gutem ökolischen Gewissen zu trinken, ist gar nicht so einfach.

Übrigens laut Deutschem Kaffeeverband brühen hierzulande immer noch 65 Prozent ihren Kaffee ganz klassisch mit dem Filter. Wenn Sie die Filtertüten entsorgen, schaden Sie der Umwelt nicht. Sie können zur Gänze in den Biomüll oder den Komposthaufen geworfen. Die Filter verrotten mit.

Die Verpackung des löslichen Kaffeepulvers kann recycelt werden: Sie sollten sie immer in die Gelbe Tonne werfen – dann produzieren Sie nur 0,2 Gramm Abfall pro Tasse Kaffee. Im Vergleich zu anderen Systemen landet die Filtertüte damit auf Platz eins!

Bei Kaffeepads ist die Umverpackung das größere Problem.

Pads schaden der Umwelt vor allem durch die Verpackung. Auch ein Kaffeepad darf in den Bio-Müll. Aber: Bei den Pads schlägt die Verpackung negativ zu Buche: 0,8 Gramm Müll verursacht jede Tasse Pad-Kaffee. Pads schaden damit der Umwelt im Vergleich mehr als die traditionellen Filtertüten.

Wasserverbauch beim Kaffeeanbau

Was den Kaffeegenuss in erster Linie ökologisch bedenklich macht, ist der Kaffeeanbau selbst. Kaffee hat allgemein eine schlechte Ökobilanz. Für den Anbau wird unter Umständen Urwald gerodet, Düngemittel und Pestizide kommen zum Einsatz. Sie belasten das Grundwasser und reduzieren die Artenvielfalt. Der Wasserverbrauch ist enorm! Die Herstellung von 1 Kilogramm Röstkaffee, erfordert in der Herstellung etwa 21.000 Liter Wasser. Pro Tasse sind das – Achtung!!! – mehr als 140 Liter. (Zum Vergleich: Ein Viertelliter Tee kommt in der Produktion mit 30 Litern Wasser aus). Rechnet man zusammen, was bei Anbau, Transportwege und Zubereitung anfällt, werden pro Tasse etwa 50 bis 100 Gramm CO2 produziert.

Die Zeiten des Filterkaffee aus der Maschine scheinen vorbei.

Kaffee aus nachhaltigem Anbau ist immer noch ein Nischenprodukt, doch nicht nur Bioläden sondern auch Supermärkte haben ihn im Sortiment. Wollen Sie umweltverträglichen Kaffee trinken, kommen Sie um Biokaffee nicht herum. Und dann – so das Ergebnis einer Schweizer Studie von 2011 – schneiden der Kaffee aus der Espressokanne, löslicher Kaffee und der traditionelle Filterkaffee (vorausgesetzt, die Kanne wird leer getrunken) am besten ab. In puncto Ökobilanz sind sie die Gewinner. Bei den Einzelportionen führt der Kaffee im Zellstoff-Pad die Rangliste an ( Studie 2011 – Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA).

Fazit:

Eine bewusste Kaffeewahl ist auf jeden Fall das Beste für die Umwelt. Wer Kaffee mit Nachhaltigkeitslabeln kauft, trinkt jedenfalls den umweltfreundlicheren Kaffee. Das gilt auch für Kapselkaffee, obwohl dort Pulver aus nachhaltigem Anbau erst langsam im Kommen ist.

Kaffeeanbau hat eine schlechte Ökobilanz.

Im schlechtesten Fall macht die Kaffeekultivierung rund 70 Prozent der Umweltbelastung einer Tasse Kaffee aus, im besten Fall aber gerade noch ein Prozent.

Wegen der unterschiedlichen Materialmengen der Kapseln und deren Verpackung – gibt es auf dem Markt sehr große Unterschiede. Bei einem durchschnittlichen Kaffee macht die Kapsel rund einen Viertel der Umweltbelastung aus. Relativ schwere Kunststoffkapseln und solche, die zusätzlich noch einzeln verpackt sind, schneiden schlechter ab. Werden Aluminiumkapseln recycelt – und nur dann – sind sie ebenbürtig. Bei über drei Milliarden verkauften Kaffeekapseln, rechnet Mirko Kaiser vom Magazin „Ökotest“ kurz vor: „Allein die Kaffeekapseln, die in Deutschland produziert werden, reichen aneinandergereiht aus, um eineinhalb Mal die Werde zu umrunden. Und das ist auch ein sehr plastisches Beispiel, wo man mal sieht, wie viel dann auch irgendwo im Müll landen.“

Unabhängig vom Produkt „Kaffee“ gibt es aber auch zwei klare Gewinner: Unter der jeweiligen Annahme, dass beim Filterkaffee die ganze aufgebrühte Kanne getrunken und beim löslichen Kaffee nur so viel Wasser erhitzt wird wie auch benötigt, schneiden diese beiden Zubereitungsarten pro Tasse Kaffee mit Abstand am besten ab. Auch die gute, alte Espressokanne schneidet ähnlich gut abschneidet – vorausgesetzt, es wird pro Tasse gleich viel Pulver wie beim Filterkaffee genommen und ganz ausgetrunken.

