Dürfen Feuchttücher in die Toilette? Lösen sich gebrauchte Feuchttücher im Abwasser auf?

Warum darf man Feuchttücher nicht in die Toilette werfen?

Klopapier, Küchenrollen, Taschen und Kosmetiktücher oder feuchtes Toilettenpapier: Angesichts stetig steigender Absatzzahlen bei Haushaltstüchern könnte man meinen, wir hätten einen Hygienefimmel. Von Lohr am Main in Unterfranken bis Mittenwald in Oberbayern: In vielen bayerischen Gemeinden verursachen vor allem die Feuchttücher Probleme. Abwassermeister Markus Pöllinger von der Hemauer Kläranlage bei Klapfenberg in der Oberpfalz erzählt:

"Kommt mehr Regen, haben wir eine lange Trockenperiode gehabt, dann lagern sich viele Feuchttüchern im Kanal ab. Kommt dann einen Spülstoß, dann können mehrere Pumpen in unterschiedlichen Pumpanlagen dementsprechend auf Störung gehen. Der Zeitaufwand durch diese Feuchttücher wird immer mehr." Abwassermeister Markus Pöllinger von der Hemauer Kläranlage bei Klapfenberg/ Oberpfalz

Darum bitten Kläranlagen-Betreiber die Hersteller

Verstopfte Rohrleitungen in einer Kläranlage

Verbraucher von feuchten Toilettentüchern sind sich keiner Schuld bewusst. Schließlich steht doch auf den meisten Verpackungen drauf, dass sie sich auflösen oder sogar biologisch abbaubar sind. Tests, die die Spülbarkeit beweisen sollen oder auch nicht, sind widersprüchlich. Markus Pöllinger ist eindeutig:

"Diese Feuchttücher, die kommen direkt bei uns an - also da löst sich gar nichts auf. Da müssten aus unserer Sicht die Hersteller einfach ein Symbol auf die Verpackung setzen wie ein durchgestrichenes WC. Damit klar wird, dass das Tuch in die Restmülltonne oder den Abfalleimer gehört. Damit würde die Problematik mit Störungen minimiert." Abwassermeister Markus Pöllinger/ Hemauer Kläranlage bei Klapfenberg/ Oberpfalz

Hersteller: Feuchtes Toilettenpapier ist wasserlöslich

Hersteller sehen kein Problem, wenn Feuchttücher ins Klo wandern

Die Hersteller sehen das freilich ganz anders. Hakle aus Düsseldorf, die vor 40 Jahren mit "Hakle feucht" das Marktsegment quasi erfunden haben, sehen ihr Produkt als absolut spülbar.

Und das, obwohl es in Deutschland gar kein Gesetz gibt, das vorschreibt, wie schnell sich so ein feuchtes Toilettenpapier überhaupt auflösen muss. Was stimmt.

Auch der US Konzern Kimberly-Clark, einer der weltweit führenden Hygieneartikelhersteller, teilt schriftlich mit, dass sich seine Marke "Cottonelle" bei internen Tests wunderbar auflöse:

"Wir stehen zu unseren Aussagen, was die Spülbarkeit angeht. Richtig angewendet, verstopfen Cottonelle feuchte Toilettentücher keine ordnungsgemäß gepflegten Abwasserkanäle." US-Hygieneartikelhersteller Kimberly-Clark

Die Hersteller meinen, dass vor allem Binden, Tampons und sonstiger Kram die Pumpen verstopfen.

Feuchttücher gehören in den Restmüll

Viele bayerische Abwassermeister sehen dagegen feuchte Toilettentücher zunehmend als Pumpen-Killer. In Städten summieren sich die Kosten schnell mal auf mehrere hunderttausend Euro pro Jahr. Und auch für kleinere Gemeinden sind die Einsätze mit Spülfahrzeugen, Saugfahrzeugen und Mitarbeitern sehr kostenintensiv. Für Markus Pöllinger aus Hemau bleibt daher nur der Appell:

"Im Endeffekt muss es der Verbraucher wieder bezahlen, weil diese Kosten werden dann auf die Abwassergebühren umgelegt. Und ich glaube, das ist in jedermanns Interesse, dass man nicht unbedingt freiwillig mehr zahlt - wenn man das Problem eigentlich so leicht in den Griff bekommen kann: Indem man das Tuch in die Restmülltonne wirft." Abwassermeister Markus Pöllinger/ Hemauer Kläranlage bei Klapfenberg/ Oberpfalz

