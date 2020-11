Brezen Brezngröstl aus alten Brezen

Zutaten für Brezngröstl mit Dip

2-3 Laugenbrezn

1 weiße Zwiebel

50ml Brühe

2 Stangen Frühlingslauch

1-2 EL Butterschmalz

200g Naturjoghurt

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Brezngröstl - so geht's

Auch die Brezn vom Vortag kann noch wahre Gaumenfreuden hervorrufen.

Für das leckere Brezngröstl verwenden Sie am besten Brezen vom Vortag. Schneiden Sie die Brezen in kleine zwei bis drei Zentimeter große Stücke und braten sie diese mit der Schnittfläche auf die Pfannenoberfläche im Butterschmalz an.

Zu Butterschmalz und Breznstücken kommt nun klein geschnittene weiße Zwiebel, die glasig gebraten wird. Als abschließenden "Kick" empfiehlt Alexander Herrmann, das Ganze mit einer Brühe ab zu löschen. Der nette Nebeneffekt: Mit dem aufsteigenden Dampf nimmt das Innere der Brezen Geschmack an und wird gleichzeitig weich.

Dip aus Naturjoghurt

Für den Dip schmecken Sie den Naturjoghurt mit Salz und Pfeffer ab. Zum Servieren schneiden Sie die geputzte Lauchzwiebel in kleine Stücken und geben diese über das Brezngröstl. Als erfrischendes Element fügen Sie einen Löffel Dip dazu. Für kulinarisch besonders Anspruchsvolle kann ein Salatbett mit frischem Feldsalat und einer aufgeschnittenen Tomate noch die richtige Abrundung fürs Auge bringen. Probieren Sie es einfach mal aus!

