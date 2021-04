Spargel-Rezept von Alexander Herrmann Gebratener Spargel mit Schinken

Zutaten für 2 Personen:

Vorbereitung

Den weißen Spargel schälen, bei dickem grünen Spargel nur die unteren Enden schälen und ca. 1-2 Minuten in kochendem Salzwasser blanchieren. Anschließend in Eiswasser abschrecken, abtropfen lassen und schräg in Stücke schneiden. Thymianblättchen von den Zweigen zupfen. Die Kirschtomaten waschen, halbieren und jeweils den Strunk entfernen. Knoblauch schälen.