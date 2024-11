Ingwer einfrieren So frieren Sie Ingwer am besten ein

Ingwer einfrieren möglich

Kennen Sie das auch: Man kauft ein großes Stück frischen Ingwer und braucht nur ein fünf Zentimeter großes Stück zum Kochen. Doch was macht man dann mit dem übrig gebliebenen Stück?

Einfrieren. Ist das aber sinnvoll bei Ingwer, der sein Aroma und Wirkung von seinen ätherischen Ölen zieht? Diese Frage hatte uns Susanne aus Percha gefragt.

Antwort: Ja, man kann Ingwer einfrieren. Allerdings nicht ganz unbeschadet. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2015 hat – für das Einfrieren von Ingwer in großem Stil, vor allem für den Handel – genau nachgewiesen, dass beim Einfrieren Struktur und Farbe litten. Gingerol, aber, der Stoff, der für den scharfen Geschmack des Ingwer-Rhizoms verantwortlich ist, war im gefrorenen Ingwer in größerer Menge vorhanden als in frischem Ingwer. Dabei wurde der Ingwer "langsam eingefroren" in einem Gefrierfach mit minus 18 Grad. Nach dem Auftauen sank der Gingerol-Anteil, aber der Anteil eines anderen Scharfstoffs stieg an, nämlich der des Zingerons. Das führte das Forscherteam auf eine Umwandlung des Gingerols in Zingeron zurück. Scharf also bleibt der Ingwer nach dem Einfrieren, manchmal ist er nach dem Auftauen sogar schärfer.