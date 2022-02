Hybridfleisch Was ist Hybridfleisch

Was ist genau ist eigentlich Hybridfleisch? Worauf muss ich beim Kauf achten. Und: Wem bringt das was. Tipps und Infos.

Was ist Hybridfleisch

Hybridfleisch ist die Bezeichnung für Lebensmittel-Produkte, für die Fleisch mit Pflanzlichem wie Gemüse oder Obst gemischt wird. Sie sollen es, so die Werbung der Konzerne, Verbraucherinnen und Verbrauchern erleichtern, ihren Fleischkonsum zu reduzieren. Die rasant steigende Beliebtheit von Fleischersatzprodukten der vergangenen Jahre hat sicher auch zur Entwicklung dieser neuen Produkte entscheidend beigetragen.

Hybridfleisch - welche Produkte gibt es

Hackfleischmischungen, Wurst, Bratwürste: Der Lebensmittelhandel bietet bereits einige Produkte mit sogenanntem Hybridfleisch an. Bei der Handelskette Rewe zum Beispiel liegen seit einigen Monaten Rinderhackfleisch mit 50 Prozent Gemüse und Bratwürste mit Gemüseanteil in der Kühltheke. "Better half" nennen sich die und werden von der zu der Supermarktkette gehörenden Großmetzgerei "Wilhelm Brandenburg" produziert. Dieses Gemüse ist drin: "Die in den Fleischprodukten verarbeitete Gemüsezubereitung enthält Paprika, Möhren, Zwiebeln, Tomaten, Erbsenmehl, Kräuter und natürliche Gewürze, jedoch keine Geschmacksverstärker", schreibt Rewe.

Discounter Lidl bietet diese Hackfleischmischung mit Jackfruit an. Aktuell sind auch die Discounter auf den Zug aufgesprungen und bieten sogenanntes Hybridfleisch an. Lidl hat eine Hackfleischzubereitung und Burger-Patties mit einem 40 Prozent-Anteil an Jackfrucht und Wiener mit Hähnchenfleisch und Möhrenanteil im Sortiment. Discounter Aldi bietet zum Beispiel eine Salami an, die nur zur Hälfte aus Fleisch besteht. "Iss neu - Fifty-Fifty" ist die Wurst ausgezeichnet und enthält sogar Fleisch von Tieren aus Bio-Haltung.

Hybridfleisch - wie sinnvoll ist das

Die Verbraucherzentrale schätzt die neuen Fleisch-Mix-Produkte eher kritisch ein. Vor allem, weil viele dieser Produkte mit Fleisch von Tieren hergestellt werden, die in schlechten Haltungsbedingungen gelebt haben. Die Vorteile für Klima-, Tier- und Umweltschutz von Hybridfleischprodukten würden leicht überschätzt, urteilen die Verbraucherschützer. Außerdem: "Gegenüber fleischfreien Ersatzprodukten schneiden die 'Hybridfleisch'-Produkte in all diesen Aspekten schlechter ab." zum Artikel Fleischkonsum CO2 Fleischpreise und Tierwohl Wir müssen ja nicht gleich völlig auf Fleisch verzichten: Warum schon ein bisschen weniger der Umwelt und vor allem Ihrer Gesundheit gut tun, erfahren Sie in dieser Episode von "Besser leben". [mehr - zum Artikel: Fleischkonsum CO2 - Fleischpreise und Tierwohl ]

Welches Hybridfleisch kaufen

Die Anzahl der Fleischersatz- oder Hybridfleisch-Produkte wird wahrscheinlich noch steigen. Tipp für den Einkauf: "Wir empfehlen allerdings einen Blick auf die Zutatenliste, welche Zutaten außer dem beworbenen Fleisch- und Gemüseanteil noch in den Hybridprodukten enthalten sind", so die Verbraucherzentrale.

Hybridfleisch selber machen

Im Grunde ist es ja ganz einfach, den eigenen Fleischverzehr zu verringern ohne ganz zu verzichten. Das ist gut für die eigene Gesundheit, für Umwelt und Tiere. Wir essen weniger Fleisch, indem wir unsere Fleischgerichte mit viel Gemüse strecken: Die Hackfleischsoße oder die Fleischpflanzerl mit geraspelten Karotten, Linsen oder Zucchini zubereiten oder das Geschnetzelte mit vielen Champignons, Spinat oder Wirsing. Die Vorteile: Es ist preiswerter, wir kennen die Güte der Zutaten und können auch die Qualität des Fleisches selbst bewusst wählen.