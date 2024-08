Hund hat Angst vor Gewitter Damit helfen Sie Ihrem Hund bei Gewittern wirklich

Hund hat Angst vor Gewitter - wie erkenne ich das

Hunde äußern ihre Angst ganz unterschiedlich, sagt unsere Expertin, Hundetrainerin Kristina Obermayr, Inhaberin der Hundeschule "Wir Schlawiner": "Es gibt die Klassiker, da merkt man, die Hunde versuchen verzweifelt, sich zu verkriechen. Häufig suchen sich Hunde dazu Badezimmer aus, suchen sich den Platz unter dem Spülkasten, versuchen, in die Badewanne zu krabbeln. Manche brauchen eher eine Höhle oder sie verkriechen sich unters Bett." Weitere Anzeichen, dass mein Vierbeiner Angst hat, sind Zittern, das sogenannte Stressgesicht mit weit aufgerissenen Augen und nach hinten gezogenen Ohren, eine angelegte Rute, gebückte Haltung. "Es gibt aber auch kleinere Anzeichen, dass die Hunde beginnen viel zu schmatzen oder zu gähnen, sich die Lefzen lecken. Da liegen die häufig noch rum, das sind aber schon die ersten Anzeichen von Unwohlsein." Manche Hunde verbellen den Donner, zeigen eine plötzliche Zerstörungswut oder "ungezogenes Verhalten", wie zum Beispiel, dass sie ins Bett flüchten, obwohl sie das nicht dürfen, das wissen und bisher so ein Verhalten auch nie gezeigt haben.

Warum haben Hunde Angst vor Gewitter

Aber es gibt noch einen anderen wichtigen Grund. Und den hat der amerikanische Tiermediziner und Tierverhaltensforscher Nicolas Dodman an der Tufts Universität in North Grafton entdeckt. Das Fell mancher Hunde lädt sich bei Gewitter statisch auf und das ruft ein unangenehmes, prickelndes Gefühl hervor. Zusätzlich bekommt der Hund jedes Mal einen Schlag, wenn er zum Beispiel etwas Metallenes berührt. Das kann seine Angst verstärken und das erklärt auch, wieso Hunde sich an Orten verstecken, an denen sie geerdet sind – zum Beispiel im Badezimmer oder sogar in Badewannen. Die Erfahrung von Kristina Obermayr ist, dass es wichtig ist, den eigenen Hund genau zu beobachten, um zu erfahren, welche Momente es sind, die die Ängste auslösen. "Es gibt Hunde, die alleine schon, wenn die dunklen Wolken aufziehen, wenn ein bestimmter Wind aufkommt und ums Haus pfeift, reagieren, es kann aber die Veränderung der Luft sein. Andere reagieren wirklich erst bei dem Gewittergeräusch, manche reagieren auch auf den Blitz."

Thundershirts für Hunde

Manche Hundebesitzer in den USA reiben daher bei Gewittern das Fell ihres Tieres mit Trocknertüchern ohne Duft ab, damit es sich nicht auflädt. In den USA, und mittlerweile auch in Europa, werden sogenannte Thundershirts für Hunde verkauft: Das sind Westen, die einen beruhigenden Druck ausüben sollen. Einen ähnlichen Effekt kann man erzielen, wenn man den Hund dort, wo er sich vor dem Gewitter versteckt, in Decken wickelt. Natürlich keine, die Kunstfasern enthalten und das Fell noch mehr aufladen würden. Unsere Expertin empfiehlt diese, sagt aber, dass sich genau ansehen muss, ob das für den eigenen Hund auch passt. Sie selbst hat bei ihrem Dalamtiner damit großen Erfolg gehabt. Wichtig ist: In entspannten Momenten das Tragen des Thundershirts üben und dabei viele Belohnungen springen lassen, damit der Hund sehr fröhlich wird, wenn das Thundershirt zum Einsatz kommt.

Das ist deswegen so wichtig, "weil viele Hunde das erst mal gruselig finden, etwas angezogen zu bekommen", sagt Kristina Obermayr.