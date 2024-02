Wenn der Hund erkältet ist Welche Symptome hat er und was kann ich tun?

Welche Symptome hat ein erkälteter Hund

So kann sich der Hund eine Erkältung einfangen

Die multifaktorielle Atemwegserkrankung beim Hund wird durch Viren und Bakterien ausgelöst, die sehr ansteckend sind. Ein Hund kann den anderen anstecken. Viren und Bakterien können aber auch über Futterschüsseln, verunreinigte Oberflächen und Kontaktpersonen weitergegeben werden. Wo also viele Hunde auf engerem Raum zusammen sind, erhöht sich die Ansteckungsgefahr. Deshalb wird das Gegenstück zur menschlichen Erkältung beim Hund auch mit dem "Zwingerhustenkomplex" beschrieben. Denn in Zwingern und Tierhaltungen kommt er häufig vor.

Diese Hunde können sich leichter anstecken

Ruhe und Schlaf fördern die Genesung des Hundes

Trinken ist wichtig

Inhalieren kann dem Hund helfen

Inhalieren kann auch beim Hund helfen, das bestätigt die Veterinärin Bianka Schulz. Dafür verwenden Sie am besten einen Strom- oder akkubetriebenen Inhalator für Menschen, der Kochsalzlösung oder Emser Sole verdampft. Das Mundstück des Inhalators kann dem Hund vorgehalten werden oder er sitzt zum Inhalieren in einer abgehangenen Transportbox. Keinesfalls sollten Sie heißes Wasser in einem Gefäß verdampfen, hierbei ist die Verletzungsgefahr zu groß. Auch ein Anfeuchten trockener Raumluft kann von Vorteil sein, um die Schleimhäute der Atemwege zu befeuchten, sodass entzündliche Sekrete besser ausgehustet werden können. Ätherische Öle oder andere Inhalationslösungen für den Menschen sollten hierfür nicht verwendet werden, diese können bei Ihrem Vierbeiner zu Reizungen führen oder sogar toxisch wirken.

Medikamente für Menschen sind tabu

Wenn die Augen tränen und die Nase läuft, können Sie Ihren Hund mit einem sauberen, feuchten Tuch, am besten mit lauwarmem Wasser, reinigen. "Was Sie auf jeden Fall lassen sollten: Geben Sie Ihrem Hund keine Medikamente, die für Menschen gedacht sind", warnt die Tiermedizinerin, "viele für den Menschen zugelassene Schmerzmittel oder entzündungshemmende Medikamente können bei Hunden starke Nebenwirkungen und Vergiftungserscheinungen auslösen. Bei Medikamenten fragen Sie auf jeden Fall den Tierarzt."

Spätestens bei Fieber bitte zum Tierarzt oder zur Tierärztin

Der Erkältung vorbeugen

Am besten schützt den Hund ein gesundes Immunsystem. Dafür ist es wichtig, sagt Dr. Bianka Schulz, dass Welpen von Anfang an einen guten Impfschutz haben und regelmäßig entwurmt werden; gegen einige der Atemwegserreger kann auch geimpft werden. Weiterhin wichtig für die allgemeine Gesundheit und die Immunabwehr sind ausreichend Bewegung und eine ausgewogene Ernährung. In der kalten Jahreszeit muss zusätzlich darauf geachtet werden, dass Hunde nicht auskühlen. Wenn der Hund nass geworden ist, sollten Sie ihn nach dem Spaziergang trocken reiben. Und Hunde ohne Unterwolle und mit sehr kurzem Fell sollten bei nasskaltem Wetter einen Hundemantel tragen.

Im Winter sollten Hunde, auch wenn Sie es lieben, möglichst keinen Schnee fressen. Am besten auch die Pfoten nach dem Spaziergang säubern, um Steinchen und Streusalzreste zu entfernen.