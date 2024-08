Hortensien gießen Wann ist die beste Zeit?

Hortensien gießen im Sommer

Hortensien richtig gießen

Die Pflanzen verlieren viel Wasser über die vielen Blätter. Wenn man Hortensien also ein oder zwei Tage mal nicht gießen kann, lohnt es sich, eine kleine Gieß-Konstruktion zu bauen. Dazu kaufen Sie sich im Baumarkt einen einfachen Maurerkübel aus Kunststoff. In den Kübel bohren Sie ein Loch in den Boden und befüllen ihn mit Wasser. Stellen Sie den vollen Kübel neben die Hortensie ins Beet. Das Wasser tropft langsam durch das kleine Loch in den Wurzelbereich der Pflanze und hilft ihr so über den heißen Tag.