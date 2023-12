Holzbienen Die blauschwarze Holzbiene ist Wildbiene des Jahres 2024

So locken wir Holzbienen in unseren Garten

In trockenes, warmes Totholz baut die Blauschwarze Holzbiene ihr Nest.

Wie ihr Name schon sagt, legt die Holzbiene viel Wert auf Holz. Auf Totholz, genauer gesagt. Denn in morschem, aber sonnenbeschienenem und trockenen Holz - wie etwa abgestorbenen Bäumen, Pfählen, Brennholzstapeln oder marodem Dachgebälk - legt sie ihr Nest an. Das sie übrigens im Unterschied zu anderen Wildbienenarten auch nach der Eiablage weiter bewacht und nicht einfach verschlossen sich selbst überlässt.