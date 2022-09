Herzhafter Zwetschgendatschi Rezept für einen Zwetschgendatschi mit Speck

Zutaten für den Hefeteig für den herzhaften Zwetschgendatschi:

Für die Streusel:

Für den Belag:

1,5 kg Zwetschgen 2 bis 3 Packungen Frühstücksspeck (Bacon), in Scheiben - abhängig von der Stückzahl der Zwetschgen 4 Zweige Thymian 50 g Butter 50 g Semmelbrösel

So bereiten Sie einen herzhaften Zwetschgendatschi vor

Die Milch in einem kleinen Topf erwärmen, in eine Rührschüssel füllen und die Hefe darin auflösen. Mehl, Zucker und Salz zugeben, mit dem Knethaken von Küchenmaschine oder Handrührgerät zu einem glatten Teig verarbeiten und anschließend abgedeckt eine Stunde an einem warmen Ort gehen lassen.