Herz und Pfote Diese Therapiehunde helfen auf Palliativstationen

Die Beziehung zwischen Mensch und Hund ist immer schon etwas ganz Besonderes. Hunde erkennen unsere Gefühle, reagieren sensibel und schenken uns Freude – völlig vorurteilsfrei und mit unbedingter Zuneigung. Diese außergewöhnlichen Eigenschaften macht sich der Verein "Herz und Pfote - Therapiebegleithunde e.V." in Aschaffenburg zunutze, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen.

Unser Mensch der Woche: Heidy Gröger

Die Sozialarbeit mit den Hunden entfaltet auf vielfältige Weise positive Wirkungen. Sie fördert soziale Kontakte, weckt Erinnerungen, setzt Sinnesanreize und schenkt das Gefühl von Verbundenheit, was Einsamkeit lindern kann. Besonders beeindruckend seien die Erlebnisse mit Demenzkranken: "Es ist erstaunlich, welche Erinnerungen hervorgeholt werden, wenn ein Hund in den Raum kommt."

Was muss ein Therapiebegleithund können?

Die Anforderungen an einen Therapiebegleithund sind hoch, denn nicht jeder Vierbeiner ist für diesen Job geeignet. "Ein Hund muss Freude an Menschen haben, Berührungen mögen und ein ausgeglichenes Wesen besitzen," betont Heidy Gröger. "Wir sagen immer, der Hund muss biergartentauglich sein – also entspannt und stressresistent." Und das gilt im übertragenen Sinn auch für Frauchen und Herrchen. Die Hundeführerinnen und -führer selbst durchlaufen eine umfangreiche Ausbildung, damit sie ihre Einsätze professionell und souverän gestalten können.

Doch der Spaß der Hunde steht an erster Stelle. "Wenn ein Hund keine Freude an seiner Aufgabe hat, dann macht es keinen Sinn." Ihre eigenen Hunde zeigen schon beim Anlegen des Stramplers pure Begeisterung: "Sie wedeln, sobald sie die Decke sehen, ohne zu wissen, wohin es geht."