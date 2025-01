GPS Tracker Hund Sicher unterwegs mit Ihrem Hund – warum ein GPS-Tracker dabei hilft

GPS Tracker für den Hund – wer braucht ihn?

Viele Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer schätzen die zusätzliche Sicherheit, die ein GPS-Tracker am Halsband ihres Hundes bietet.

Ein Tracker ist besonders geeignet für Hunde, die oft ängstlich oder schreckhaft reagieren, beispielsweise auf die Böllerei zu Silvester. Auch Hunde mit starkem Jagdtrieb oder Hunde, die Angst vor Gewitter haben, profitieren davon, falls man draußen von einem Gewitter überrascht wird.

Wie funktioniert ein GPS Tracker für Hunde

GPS steht für Global Positioning System. Ein Tracker mit diesem Ortungssystem funktioniert folgendermaßen: Der Tracker empfängt Signale von verschiedenen Satelliten, bestimmt seine eigene Position und übermittelt diese an eine App auf dem Smartphone des Hundebesitzers oder der Hundebesitzerin, oder in manchen Fällen an ein eigenes Handgerät. Viele GPS-Tracker für Hunde haben aber auch noch zusätzliche Funktionen: Sie können die Aktivität oder das Bellverhalten messen und Alarm geben, wenn der Hund ein gewisses Gebiet, zum Beispiel den eigenen Garten, verlässt. Diese Funktion nennt sich virtueller Zaun.

GPS-Tracker Hunde Kosten

Ein GPS-Tracker ist ab 40 Euro erhältlich und bei den meisten Geräten mit integrierter SIM-Karte fallen zusätzlich monatliche Abo-Gebühren an. Es gibt aber auch Geräte, die einige Jahre ohne Abo auskommen, dafür in der Anschaffung teurer sind, solche Tracker gibt es ab 75 Euro.

Die Stiftung Warentest hat sechs Tracker für Haustiere im Februar 2024 getestet, am besten schnitt der teuerste Tracker, der Prothelis Area Pets mit Anschaffungskosten von rund 120 Euro plus Abogebühren ab. Preis-Leistungssieger wurde der Tracker von Fressnapf, der in der Anschaffung rund 75 Euro kostet und in den ersten beiden Jahren abogebührenfrei ist.

Bluetooth- oder GPS-Tracker fürs Haustier?

Wann sind Bluetooth-Tracker wie Airtags oder Smarttags besser, wann ein GPS-Tracker? Wenn man in einer Stadt wohnt, also davon auszugehen ist, dass ein Tracking-Netzwerk aus zahlreichen Android- oder iOs-Geräten besteht, kann ein Bluetooth-Tracker gute Dienste leisten. Denn die kleinen Tracker sind leicht und schnell am Halsband befestigt.

Wohnt man als Tierbesitzer aber auf dem Land, dann ist ein GPS-Tracker, der mit Satellitenortung arbeitet, eher zu empfehlen.

Mein Hund ist gechipt - kann ich ihn über den Chip orten?

Nein, auch, wenn das viele glauben. Der implantierte Mikrochip Ihres Haustiers sendet keine Signale aus und deswegen kann der aktuelle Standort über den Chip nicht festgestellt werden. Der Chip funktioniert eher wie ein Personalausweis, so formuliert es die Haustier-Suchplattform "Findefix" vom Deutschen Tierschutzbund. Auf dem Chip sind Besitzerin/Besitzer und die Adresse gespeichert. Die Daten können nur mit einem speziellen Gerät in einer Tierarztpraxis oder einem Tierheim ausgelesen werden.

Alle weiteren Infos zum Chippen finden Sie hier: Katze chippen Kosten - Was ist wichtig beim Chippen von Haustieren.

Hat Ihr Hund auch einen Tracker am Halsband? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Schreiben Sie uns doch einen Kommentar dazu.

