Die Hunde von Tewkesbury Florence und Eric - die Wohlfühlhunde der Tewkesbury Abbey

Wer die Kirche in Tewkesbury im Norden der Grafschaft Gloucesterhire im Westen von England betritt, der wird nicht nur von einem opulenten Bauwerk empfangen, sondern auch von zwei sehr freundlichen, schwarzen Labradoren. Die beiden stehen dort als Empfangskomittee bereit, erkennbar an ihren offiziellen Namensschildern.

Eric und Florence von Tewkesbury

Eric und Florence begrüßen dort von Dienstag bis Donnerstag und an zwei Sonntagen im Monat die Besucherinnen und Besucher der Kirche. Sie sind die Hunde des Küsters Chris Skepper, der die beiden einfach nicht den ganzen Tag alleine zu Hause lassen wollte. Nach einer dreiwöchigen Testphase war klar, die beiden können bleiben. Schon nach kurzer Zeit waren die Labradore bei allen sehr beliebt.

"Sie sind sehr ruhig und freundlich. Sie sind keine trainierten Therapiehunde, aber Eric und Florence gehen ganz natürlich in dieser Rolle auf. Sie haben eine beruhigende Wirkung auf Menschen – Besuchern gefällt es einfach neben ihnen zu sitzen und sie zu streicheln", so Chris Skepper in einem Artikel der Diözese von Gloucester.