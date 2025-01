Heilerde Was ist Heilerde und wofür ist sie gut?

Das unscheinbare Hausmittel wird als Naturarznei angepriesen und verspricht wahre Wunder bei den verschiedensten Wehwehchen. Dabei ist es günstig und beinahe überall zu bekommen. Was ist dran an den Versprechen?

Was ist Heilerde?

Wie wird Heilerde angewendet?

Hauptsächlich wird Heilerde für den Magen-Darm-Bereich und für die Hautpflege genutzt. Äußerlich werden Rezepte mit Heilerde für Gesichtsmasken für eine ebenmäßigere Haut empfohlen. Innerlich angewendet soll Heilerde in Kapseln, Granulat oder Pulver zur Entgiftung, Linderung von Sodbrennen, Magenbeschwerden und Durchfall dienen. Aber was ist dran an den Heilsversprechen?

Heilerde äußerlich

Heilerde innerlich

Prof. Dr. Birgit Terjung, Gastroenterologin und Mediensprecherin der DGVS berichtet im Gespräch mit BAYERN 1 von den positiven Eigenschaften der Heilerde. Für die Anwendung von Heilerde bei Sodbrennen oder bei einem Reizmagen gibt es gute Erfahrungsberichte, so die Gastroenterologin. Ihre Hauptfunktion ist die Bindung von überschüssiger Magensäure und anderen Stoffen im Magen. So kann die Heilerde viele Magen-Darm-Beschwerden lindern. Heilerde kann auch situativ angewendet werden, z. B. nach dem Verzehr von schwer verdaulichen oder sauren Lebensmitteln. Die Heilerde bindet die schwer verdaulichen Stoffe oder die Säuren, die uns auf den Magen schlagen. Frau Terjung gibt zu bedenken, dass, obwohl Heilerde oft zur Entgiftung des Körpers angepriesen wird, es dafür keine ausreichenden wissenschaftlichen Belege gibt.

Ist die Wirksamkeit von Heilerde wissenschaftlich belegt? Ja, Heilerde ist als Arzneimittel zugelassen, was bedeutet, dass ihre Wirksamkeit durch Zulassungsstudien nachgewiesen wurde. Allerdings wird sie in der Regel nicht von Krankenkassen übernommen und muss selbst bezahlt werden.

Wie wird Heilerde eingenommen?

Das Pulver wird in ein bis zwei Teelöffeln in Wasser aufgelöst und getrunken. Alternativ kann die Heilerde auch in Kapselform eingenommen werden. Allerdings muss man dann zwei- bis dreimal am Tag etwa sechs bis acht Kapseln einnehmen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.