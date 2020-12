Heidesand Rezept für zarte Butterkekse

Heidesand - Zutaten:

250 g Stärke

250 g weiche Butter

100 g Puderzucker

150 g Mehl

1 Prise Salz

2 TL Backkakao

1 Pck Vanillezucker

100 g Puderzucker zum Bestäuben

So gelingt der Heidesand:

Mehl, Butter, Puder- und Vanillezucker sowie Backkakao, Stärke und die Prise Salz zu einem Teig verarbeiten. Den Teig in Rollen von ca. 3 cm Durchmesser formen und im Anschluss für ca. 45 Minuten in den Kühlschrank stellen. Am besten arbeitet man schon auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech.

Nach den 45 Minuten das Blech aus dem Kühlschrank nehmen und von den Teigrollen Räder runterschneiden. Das abgeschnittene Rad wird jetzt zu einer Kugel gerollt und mit einer leicht bemehlten Gabel eingedückt - ein bisschen wie, beim Gnocchi machen. Formen Sie so alle Kekse bis kein Teig mehr übrig ist.

Die Kekse auf dem Blech ausbreiten und bei 160 Grad Ober/ Unterhitze für 20 Minuten backen. Abkühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben. Fertig ist der Heidesand für die nächste Kaffeestunde.