Handydaten löschen So löschen Sie Ihre Handydaten richtig

"In meinem Haushalt gibt es einige alte Handys, Computer und Laptops, die nicht mehr funktionieren oder genutzt werden. Ich weiß, dass ich diese Geräte beim Wertstoffhof abgeben kann, doch scheue ich davor zurück, weil ich nicht weiß, wie ich meine Daten sicher von den Geräten löschen kann. Und so schlummern diese digitalen Untoten weiterhin in meinen Schränken."