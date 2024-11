Gruseltöne vom Aussterben bedroht Dieser Oberbayer ist der letzte Trautonium-Spieler der Welt

Trautonium – das erste elektronische Instrument aus den 1930er-Jahren

Avantgardistisch, schräg, nicht von dieser Welt: Die Klänge des Trautonium sind ungewohnt und erscheinen unterschwellig unheimlich. Kein Wunder, dass die Filmmusik von Alfred Hitchcocks "Die Vögel" mit diesem Instrument produziert wurde. Das Trautonium, das erste serienmäßig hergestellte elektronische Instrument, gilt als Vorläufer der heutigen Synthesizer. "Man glaubte damals, man hätte das iPad erfunden", so Peter schmunzelnd über sein besonderes Instrument, das heute nicht mehr für Filmmusik zum Einsatz kommt. Er unterstützt musikalisch allerdings zum Beispiel bei den Münchner Kammerspielen, gibt Konzerte und hält so den Klang des Trautonium am Leben.