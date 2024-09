Grüne Tomaten giftig? Welche Menge grüne Tomaten kann man bedenkenlos essen?

Was ist Solanin?

Sie sollten keine allzu großen Mengen grüne Tomaten - auch verarbeitet oder erhitzt - essen, denn die unreifen Früchte enthalten das giftige und leider auch hitzebeständige Solanin. Solanin befindet sich übrigens auch in grünen Kartoffeln und kann eine so genannte Solaninvergiftung auslösen. Diese äußert sich laut Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) durch "Brennen und Kratzen im Hals, Magenbeschwerden, Darmentzündungen, Gliederschmerzen, Übelkeit, Brechreiz, Nierenreizungen, Durchfall und in schlimmen Fällen sogar durch die Auflösung der roten Blutkörperchen, Störungen der Kreislauf- und Atemtätigkeit sowie Schädigungen des zentralen Nervensystems (Krämpfe, Lähmungen)."