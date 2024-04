Georg Wessels Warum ein Schuhmacher Riesenschuhe verschenkt

Die Wessels machen Schuhe in ihrem Familienbetrieb in Vreden – und das schon in der neunten Generation, seit 1745 genau. Vor 45 Jahren spezialisierten sie sich auf Schuhe in Übergrößen. Anfangs sah das, so Georg Wessels im Interview mit BAYERN 1, wie eine "Schnapsidee" aus. So viele Menschen mit sehr großen Füßen schien es im westlichen Münsterland in Nordrhein-Westfalen nicht zu geben. Als PR-Gag stellten die Wessels deswegen das erste Paar Riesenschuhe für sehr, sehr große Menschen her – ein Blick ins Guinnessbuch der Rekorde half. Und mit ihren Riesenschuhen brachen sie dann selbst Rekorde.