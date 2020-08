Süßkartoffel, Pastinaken oder Rote Bete So machen Sie gesunde Gemüse-Chips

Keine gesunde Snack-Alternative zu Kartoffel-Chips

"Gemüse-Chips werden genauso in Fett fritriert und gesalzen, nur der Geschmack ist eben anders" so Heidrun Schubert von der Verbraucherzentrale Bayern. Doch irgendeinen Vorteil müssen die Chips doch haben? Pastinaken, Grünkohl oder Rote Bete gelten doch als echtes Powergemüse. "Ein höherer Ballaststoffgehalt wurde tatsächlich nachgewiesen." Trotzdem schaut man sich die Kalorienzahl auf den Tüten an, wird einem schnell klar: Diese Chips eignen sich nicht als gesunde Snack-Alternative.

Auch Chips aus Hülsenfrüchten wie zum Beispiel Linsenchips können nicht als gesunde Snacks punkten und sind nicht gesünder als Kartoffelchips. Ein wenig besser kommen die gepufften Knabber-Snacks weg, so Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern: "Die gepufften, die Mais-Flips, die können häufiger weniger Fett und somit weniger Kalorien haben. Da gilt aber immer: Die Nährwerttabelle kontrollieren, ob da tatsächlich Kalorien gespart werden."

Zu viel Salz in den Gemüsechips aus dem Supermarkt

Neben dem Fettgehalt ist auch das viele Salz in gekauften Gemüsechips das Problem. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollten wir am Tag maximal fünf Gramm Salz zu uns nehmen. "Bei den Chips habe ich schnell mal ein Drittel meines Tagesbedarfs. Bis zu zwei, drei Gramm pro 100 Gramm können da schon enthalten sein", so Ernährungswissenschaftlerin Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern.

Die Lösung: Gemüse-Chips selber machen

Im BAYERN 1 Interview schlagen beide Ernährungsexpertinnen vor: Chips einfach selbst im Ofen machen. "Denn im Ofen brauchen wir weniger Fett und wir können die Fett-Menge selbst bestimmen", soHeidrun Schubert. Wichtig ist nur, dass der Wassergehalt des Gemüses entzogen wird, dann werden sie auch richtig knuspig.

Gemüse-Chips selber machen - das ist das Rezept

Zutaten

Gemüse Ihrer Wahl ( zum Beispiel: Pastinake, Süßkartoffel, Rote Bete, Wirsing)

1 EL Olivenöl

Kräutermischung

Salz und Pfeffer

Das Gemüse säubern und mit einem Hobel in dünne Scheiben schneiden. Mit Salz bestreuen und in Küchenpapier wickeln. Fünf Minuten ruhen lassen. Das Gemüse in einer Schüssel mit Öl, Pfeffer und Gewürzen vermischen.

Auf einem Backbleck verteilen und bei 180 Grad Umluft ca. 15 Minuten knusprig backen. Immer mal wieder den Ofen öffnen, damit der Wasserdampf entweichen kann.

Hier das Video dazu:

