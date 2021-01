Chips essen Warum wir nicht damit aufhören können

Wer kennt die Situation nicht? Sonntagabend vor dem Fernseher steigt die Lust auf einen salzigen Snack. Die Chipstüte ist schnell geöffnet und wir greifen zu. Und wir greifen wieder zu. Und wieder. Manchmal sogar so lange, bis die Tüte leer ist. Warum können wir nicht aufhören, Chips zu essen? Dieses Phänomen hat auch schon die Wissenschaft beschäftigt.

Chips essen ohne genug davon zu kriegen

Die Naschformel

Lebensmittelchemikerin Prof. Dr. Monika Pischetsrieder von der Universität Erlangen hat das mit ihrem Team erkannt und untersucht. Die 35:45 Formel tritt übrigens nicht nur bei Chips auf. Auch bestimmte Schokolade, Nuss-Nougat-Creme und Erdnussflips profitieren von der Zusammensetzung. Das Team von Prof. Dr. Monika Pischetsrieder untersuchte die sogenannte Naschformel und konnte erstaunliche Aktivitäten in unserem Gehirn feststellen.

Die erste Studie der Wissenschaftler wurde 2015 an Ratten durchgeführt. Dabei entdeckte das Team die Naschformel.

"Es scheint so zu sein, dass sich Fette und Kohlenhydrate besonders verstärken und deswegen eine besonders starke Belohnungsantwort generieren. Und dann sind wir sehr zufrieden. Deswegen wollen wir auch mehr davon essen."

Chips essen - Was passiert im Gehirn?

2018 untersuchte Prof. Dr. Monika Pischetsrieder die kognitiven Vorgänge im Gehirn bei der Stimulation durch Chips und Zucchini. Visuell und als Snack. Dabei wurden 17 Probanden mit einem Body Maß Index (BMI) zwischen 19 (normalgewichtig) und 27 (leicht übergewichtig) einem MRT unterzogen. Ihnen wurden unterschiedliche Bilder von Chips und Zucchini gezeigt. In einer 5-minütigen Pause dazwischen durften die Probanden Snacks zu sich nehmen. Am ersten Tag gab es Chips und am dritten Tag gab es Zucchini.