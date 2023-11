Betreuungsprobleme waren gestern In diesem Haus helfen sich alle

Die Grundschule Sontheim wurde 2007 an das nahestehende Generationenhaus angeschlossen. Und damit löste sich das Problem des Personalmangels für die Nachmittagsbetreuung. Hier unterstützen jetzt nämlich Seniorinnen und Senioren und Ehrenamtliche die Kinder bei ihren Hausaufgaben, helfen in der Küche und betreuen die Kinder am Nachmittag. Von den 137 Grundschulkindern kommen 60 regelmäßig nach dem Unterricht hierher. Es gibt ein frisches Mittagessen für sie und bei Bedarf Hilfe bei den Hausaufgaben. Es wird aber auch gemalt, gebastelt oder gespielt.

Leiterin Mona Krompholz ist ganz stolz, dass die Idee, Generationen zusammenzubringen, so gut geklappt hat: "Was hier schon besonders ist, dass die Generationen hier viel füreinander tun. Und das ist auch der Grund, warum das Generationenhaus damals entstanden ist: Dass die Kinder, was für die Senioren machen und umgekehrt. Also, dass man merkt, man muss was füreinander machen, der soziale Aspekt wird nochmal gesehen."