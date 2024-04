In den Nachkriegswirren getrennt Sandkastenfreundinnen finden sich nach 80 Jahren zufällig wieder

Schon 1929 haben sie zusammen gespielt. Maria Herbst und Hildegard Rüb aus Würzburg waren direkte Nachbarskinder und Freundinnen. In den Nachkriegswirren wurden sie getrennt. Jetzt, im Alter von 99 und 100 Jahren, hat das Schicksal sie wieder zusammengeführt.

Manchmal ist das Glück kaum zu fassen und das Schicksal meint es gut. Da finden sich zwei Freundinnen nach 80 Jahren wieder und das in einem sehr stattlichen Alter: Maria Herbst ist 99 Jahre alt und Hildegard Rüb sogar schon 100. Zwischen ihrem letzten Treffen und heute liegen zwei Leben.

Würzburg 1929: Maria Herbst und Hildegard Rüb wohnen in Würzburg in der Nachbarschaft. Auf dem Spielplatz am Wagnerplatz im Stadtteil Grombühl haben sie Ende der 20er- und Anfang der 30er-Jahre gemeinsam ihre kindliche Welt entdeckt.

Krieg und Zerstörung trennen die Freundinnen

In den letzten Kriegswochen wird Würzburg mehrfach bombardiert, 4.000 bis 5.000 Menschen sterben. Die Wohnhäuser der beiden Freundinnen liegen in Schutt und Asche, die Familien müssen irgendwo Zuflucht suchen. Maria Herbst und Hildegard Rüb werden getrennt.

Zeichen setzen: mit 100 Jahren gegen Rechtsradikalismus

Die Freundinnen schauen sich den Zeitungsartikel an, der sie wieder zusammengebracht hat. Ein Leben später, im Jahr 2024, beschließt die rüstige Hildegard Rüb, noch ein Zeichen gegen Rechtsradikalismus zu setzen und tritt mit ihren 100 Jahren in die Partei Bündnis 90/Die Grünen ein. Das sorgt für Aufsehen und die Zeitung berichtet.

Diesen Zeitungsartikel liest Andreea Boncilla, die Betreuerin von Maria Herbst, in einer Gruppenstunde vor. Maria Herbst erkennt das Bild ihrer Freundin auch nach so langer Zeit sofort.

Emotionales Wiedersehen nach 80 Jahren

Andreea Boncilla macht sich auf die Suche, nimmt Kontakt auf und arrangiert ein Wiedersehen. Die beiden sind überwältigt.

Vor Kurzem hat Hildegard Rüb ihre Freundin aus Kindertagen besucht: "Sie konnte anfangs nichts mit meinem Namen anfangen, weil ich war ja eine geborene Aug." Hildegard Rüb sagt über ihre Freundin: "Sie war sofort wieder dabei und hat gesagt, (...) du hast einen Bruder gehabt, der Robert geheißen hat." Stimmt, sagt Hildegard: "Ich hatte drei Brüder, den jüngsten, das hat sie noch gewusst."

Beide Freundinnen haben sich viel zu erzählen

Die beiden haben sich viel zu erzählen aus 80 Jahren Trennung. Nach dem ersten Treffen haben sie telefoniert, sagt Hildegard Rüb, aber dabei soll es nicht bleiben: "Ich hoffe, dass wir uns auch mal anderweitig treffen, dass wir uns mal in der Stadt oder irgendwie mal näher kennenlernen, erzählen können, was in den vielen Jahren passiert ist."