Freundschaft 5 Dinge, die eine richtig gute Freundschaft ausmachen

Freundinnen

Austausch und Kommunikation sind also für Frauen in Freundschaften deutlich wichtiger als für Männer, das bestätigt auch eine Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach, die Jacobs Studie von 2014: "Ein ausgiebiger Austausch, wenn man sich sieht, offene Gespräche über das, was bedrückt oder beschäftigt, Gespräche über Beziehungsprobleme oder über die eigene Familie – all das findet deutlich häufiger in Frauen- als in Männerfreundschaften statt." Außerdem werde in Frauenfreundschaften größere Nähe empfunden und Freundinnen halten häufiger Kontakt, wenn sie sich länger nicht sehen.