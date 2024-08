Fledermausbaby gefunden Ist es hilflos? Was tun, wenn man ein Fledermausbaby findet

Wann haben Fledermäuse Junge?

Ende Mai bis Mitte Juli haben Fledermäuse Junge. In dieser Zeit kann es sein, dass man hilflose Jungtiere entdeckt. Wenn das passiert, dann achten Sie darauf, das Tier mit dicken Handschuhen oder einem Handtuch aufzuheben - es könnte aus Angst zubeißen. Die Jung-Fledermaus sollte so schnell wie möglich wieder ausgewildert werden, bis dahin sollten Sie sie geschützt unterbringen.

Was tun, wenn man ein Fledermausbaby findet?

Benetzen Sie vorsichtig das Schnäuzchen mit einem Teelöffel Wasser - ist das Junge durstig, wird es das Wasser auflecken. Abends dann das Fledermausbaby in einer offenen, flachen Schachtel katzensicher in der Nähe des Fundorts oder auf eine Fensterbank stellen, damit die Mutter ihren kleinen Ausreißer wieder abholen kann. Ist das nicht der Fall oder ist die Witterung sehr kühl, dann setzen Sie sich mit einem Fledermausexperten in Verbindung.